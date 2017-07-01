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ABD'li teröristler Suriye'de cirit atıyor!

Rakka'da konuşlanan PYD/PKK'lılara destek veren ABD'nin bayrağı teröristlerin kolunda taşınıyor. ABD'nin desteğini alan örgüt, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorluyor ve silah altına alıyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:48
ABD'li teröristler Suriye'de cirit atıyor!

DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat ve eğitim desteği veren ABD'nin bayrağı artık teröristlerin kolunda geziyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.

YEREL HALKI GÖÇE ZORLUYORLAR

ABD'nin desteğini alan örgüt, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorluyor ve silah altına alıyor.

Rakka'nın kuzeyinde ilerleyen terör örgütü, çatışmalardan kaçarak, kontrol ettiği bölgelere sığınan sivillerin kentlere girişine de izin vermiyor.

AMERİKAN BAYRAKLI TERÖRİSTLER

Nisan 2016'dan bu yana PYD/PKK'ya askeri yardımda bulunan ABD'nin bayrağı artık teröristlerin kamuflajında yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:48
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