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ABD'li temsilci dünyanın takip ettiği zirvede uyudu

Türkiye'nin de katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerinde ABD'nin temsilcisi diplomat Stuart Jones uyurken yakalandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:38
ABD'li temsilci dünyanın takip ettiği zirvede uyudu

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşa önleyici çözüm bulunması adına  Rusya,  Türkiye,  İran,  Suriye ve Özgür  Suriye Ordusu arasında bir süredir  Kazakistan'ın başkenti  Astana'da toplantılar düzenleniyor.

MIŞIL MIŞIL UYUDU

Bu toplantıların beşincisinde ise ilginç bir olay yaşandı. Toplantıyı takip etmesi için  ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomat Stuart Jones, görüşmelerin düzenlendiği yerdeki kanepede uyuklarken yakalandı.

"CİDDİYETSİZ YAKLAŞIM"

Jones'un bu hali esprilere neden olurken, görüşmeler sırasında kanepenin üzerinde uyumasının ise  ABD'nin  Suriye'de yaşananlara yönelik ciddiyetsiz yaklaşımının bir sonucu olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:38
  1. Suriye
  2. Kazakistan
  3. Astana
  4. Stuart Jones
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Yakalanmadi .sazan gibi dalman.Bu sizi gale almiyorum demek.Adamlar siyaset yapiyor.Sizde beni bloke etmekle mesgulsūnūz.
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