ABD'li temsilci dünyanın takip ettiği zirvede uyudu

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşa önleyici çözüm bulunması adına Rusya, Türkiye, İran, Suriye ve Özgür Suriye Ordusu arasında bir süredir Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplantılar düzenleniyor.

MIŞIL MIŞIL UYUDU

Bu toplantıların beşincisinde ise ilginç bir olay yaşandı. Toplantıyı takip etmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomat Stuart Jones, görüşmelerin düzenlendiği yerdeki kanepede uyuklarken yakalandı.

"CİDDİYETSİZ YAKLAŞIM"

Jones'un bu hali esprilere neden olurken, görüşmeler sırasında kanepenin üzerinde uyumasının ise ABD'nin Suriye'de yaşananlara yönelik ciddiyetsiz yaklaşımının bir sonucu olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.