ABD'li şirketten Dolar-TL kehaneti

ABD’nin en büyük alternatif yatırım şirketlerinden National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacağını belirterek, "Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız Türk lirasının (TL) değer kazanmasına yardım edecek." dedi.

TL'de gelecek 6 ay içinde kademeli düşüş öngördüklerini belirten Duke, "Dolar, belki 30-60 gün içerisinde değil ama önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde değer kaybedecek ve TL, dolar karşında 3,40 seviyelerine geri dönecek. Bu trendin 18 aya kadar sürme ihtimali var." dedi.