ABD'li şirketten Dolar-TL kehaneti

ABD'li yatırım şirketi National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, 6 ay içerisinde doların TL karşısında değer kaybederek 3.40'a gerileyeceğini söyledi.

ABD'li şirketten Dolar-TL kehaneti
Eklenme: 12 Ocak 2017, 12:07
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ABD’nin en büyük alternatif yatırım şirketlerinden National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacağını belirterek, "Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız Türk lirasının (TL) değer kazanmasına yardım edecek." dedi.
TL'de gelecek 6 ay içinde kademeli düşüş öngördüklerini belirten Duke, "Dolar, belki 30-60 gün içerisinde değil ama önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde değer kaybedecek ve TL, dolar karşında 3,40 seviyelerine geri dönecek. Bu trendin 18 aya kadar sürme ihtimali var." dedi.

 
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