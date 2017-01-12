ABD'li şirketten Dolar-TL kehaneti

ABD’nin en büyük alternatif yatırım şirketlerinden National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacağını belirterek, "Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız Türk lirasının (TL) değer kazanmasına yardım edecek." dedi.
TL'de gelecek 6 ay içinde kademeli düşüş öngördüklerini belirten Duke, "Dolar, belki 30-60 gün içerisinde değil ama önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde değer kaybedecek ve TL, dolar karşında 3,40 seviyelerine geri dönecek. Bu trendin 18 aya kadar sürme ihtimali var." dedi.
ABD’nin en büyük alternatif yatırım şirketlerinden National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacağını belirterek, "Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız Türk lirasının (TL) değer kazanmasına yardım edecek." dedi.