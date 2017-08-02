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ABD'li şirket: Türkiye ABD'yi en büyük tehdit olarak görüyor!

Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya üzerinde ABD'yi en büyük tehdit olarak gören ülke yüzde 72 ile Türkiye oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 03:35
ABD'li şirket: Türkiye ABD'yi en büyük tehdit olarak görüyor!

ABD'yi tehdit gören ülkeler sıralamasında ikinci sırada Güney Kore yer alırken, listedeki ilk dört sırayı ABD'nin müttefiki olan ülkelerin yer alması dikkat çekti.

ABD merkezli Pew Research Center'da "ABD'yi büyük tehdit olarak gören ülkeler" başlığıyla bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda, ABD'yi en büyük tehdit olarak gören ülkeler listesinde yüzde 72 ile Türkiye birinci oldu.

BÜYÜK TEPKİLERE SEBEP OLMUŞTU

ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya olan desteği ve FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşamasına müsaade edilmesi, son zamanlarda Türkiye'de büyük tepkilere sebep olmuştu.

Araştırma sonucuna göre, Türk halkının yüzde 72'si ABD'yi tehdit olarak görüyor. Bu oran, ABD'nin müttefiki olarak bilinen Güney Kore'de 70 ve Japonya'da 62 civarında.

Rapora göre, Meksika ve Kanada halkı, sınır komşusu ABD'yi Rusya ve Çin'den daha tehlikeli görüyor.

ABD'yi en az tehdit gören ülkeler listesinde ise Polonya ve İsrail bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 03:35
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