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ABD'li silah firmasından skandal rozet

İslamofobinin yükselişe geçtiği ABD'de bir silah firması müslümanları hedef alan bir rozet kullandı. Firmanın piyasaya sürdüğü tabancaların promosyonu için üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" yazılı müslüman karşıtı rozetlerin yer alması tepkilere yol açtı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:05
ABD'li silah firmasından skandal rozet

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından müslümanları hedef alan nefret olaylarındaki artış devam ediyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), merkezi Florida'da bulunan tabancalarının promosyonu için üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" ifadesi yazılı rozet kullanan SCCY silah firmasına tepki gösterdiklerini açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu CAIR açıklamasında, "Sivillere silah satan üretici firma, bu rozetle Amerikalı müslümanları hedef alan şiddeti teşvik etmektedir" ifadesini kullandı.

Silah firmasına endişelerini dile getirdiklerini belirten CAIR, firmadan henüz bir yanıt alınamadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:05
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Müslüman
  3. ABD
  4. SCCY
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