ABD'li senatörlerden küstah Türkiye hamlesi
ABD'de 14 senatör Donald Trump'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı.26 Ekim 2017 Perşembe 14:32
ABD'de 14 senatör Donald Trump'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini bildiren senatörler, ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında gerilemeler yaşandığını savundu. Mektubu imzalayanlar arasında Bernie Sanders ve John McCain gibi önemli isimler var.
Mektupta 'Türkiye'nin bir dizi ABD konsolosluk çalışanını keyfi olarak tutukladığı, Uluslararası Af Örgütü'nün üst düzey yetkililerini gözaltına aldığı, Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası verdiği, Türkiyeli güvenlik personelinin Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında barışçı protestoculara vahşice saldırdığı' belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan hükümetinden insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini talep etmesi istendi.
''KABUL EDİLEMEZ''
Mektupta, konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının yanısıra Mete Cantürk adlı konsolosluk çalışanının eşi ve çocuğunun gözaltına alındığı hatırlatılarak bunun konsolosluk çalışanlarına yönelik 3. tutuklama girişimi olduğu belirtilfdi ve "Türk hükümetinin keyfi olarak herhangi birini tutuklaması ya da taciz etmesi kabul edilemez, özellikle de bizim diplomatik misyon çalışanlarımız ve ailelerini" ifadeleri yer aldı.
''ERDOĞAN VE MÜTTEFİKLERİ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNİ AŞINDIRDI''
Mektupta "Erdoğan ve müttefikleri OHAL'i kullanarak ifade özgürlüğü de dahil temel hakları bastırarak, yargının bağımsızlığını zayıflatarak ve muhalefeti susturarak hukukun üstünlüğüne saldırıp Türkiye'nin demokrasisini aşındırdı. Sizi, ABD'nin bu davranışlara hoşgörü göstermeyeceğini ve herhangi bir işbirliğinin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ortak bağlılık temelinde olması gerektiği mesajını net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmeniz için uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Göçmen olmayan vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini belirten senatörler, bu hizmete ihtiyaç duyanların durumdan en az şekilde etkilenmesi için adımlar atılması çağrısı yaptı. Mektubu imzalayan senatörler arasında Cumhuriyetçi senatör John McCain'ın yanı sıra geçtiğimiz yılki başkanlık seçimlerinde aday olan sosyalist Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Marco Rubio da bulunuyor. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı John McCain daha önce de bir mektup yayınlayarak mayıs ayında Washington'da Erdoğan'ın korumalarının karıştığı arbedenin sorumlularının cezalandırılmasını istemişti.
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Misafir 3 sa önce Şu beğenmeyen arkadaş sadece beğenmemek yerine keşke neden beğenmediğini yazsaydın. Demek Amerikan demokrasisini çok beğeniyorsun.Sende haklısın demokrasi getirdikleri yerde ailen yok sen orda yaşamıyorsun keşke oralardasen ve ailen yaşayıp yapılan demokrasi zulümlerini yaşayarak görseydin, masumların gözlerinin önünde karısı anası kız kardeşlerine yapılan tecavüzleri yaşasaydın haksız yere vurulan eşini dostunu görseydin yinede yaşasın ABD demokrasisi değilmi? Gerçi insanın bunları ille yaşaması gerekmiyor vicdan taşıyan herkes bunların demokrasisini çok iyi görüyor. Dua et tabi biliyorsan dua etmesinide Allah sana ailene bu zalimlerin demokrasi adındaki zulümlerini yaşatmasın. mardinli3 sa önce Terör kafir amarika git memleketine insan hakları uygula ıslam toprakları terk et.Bize demokrasi dersi verme inşaallah zaman gelecek ümmet birleşecek ve sonunuz yaklaştı bu mazlum ummetenin kanında boğulup cehenneme yuvarlanacaksin yaşasın cehennem zalim ve munafiklara kafirlere FATİH3 sa önce KATİL ABD .... haraç3 sa önce Haraçalalım tekrar1000 .lerceosmanlıyaverdigiharaç eksik ödenmiş1 yıllıkeksik+faizkölelerinalacaklarıonlarda bizeödenirmilyonlarcaMüslümanınkanıkarsıgıkan ve canisteyelim Vatan sever4 sa önce ... açıkca bizi tehdit ediyor ... Nur4 sa önce Kedi bunlar erişemiyorlar artık ötmeleribu yüzden bre kafirler biz büyüdükçe siz küçüleceksinizbiteceksiniz bunun böyle olduğunun sizde farkındasınız olacakla öleceğe çare yok ne eylerse mevlam güzel eyleryakında size baaay diyecezitler büyük şeytan amerika Muzaffer4 sa önce Bak sen şu kipa liya. Keçi kani içip küçük kizlarla ayin yapan şeytan in dölleri. murat4 sa önce Bu ülkede darbeler olmasın istiyorsak abd .İsrail ve İngiltere konsolosluklari kapatmaliyiz ÜMMETIN YETİMİ5 sa önce Vampirler Türkiye yi yemeye karar vermiş görünüyor. Ey sonsuz kudret sahibi Aziz'ül- Cebbar heveslerini kursaklarında bırak, pılanlarını başlarına dola. Zalimlere fırsat verme.Bize akıl iman sabır kuvvet ver Eşref bitlis 5 sa önce Zencileri vuran dönyanın heryerini kangülüne çeviren insanlara dininden dolayı saldıran terörü inşaaedip silahsatan ajanları yakalanınca itgibi havlayan ve içimizdeki havlatılan itler bunlarıyapan demokratik ülkesi abd başkası değildir hiçbir kafire güvenme ümmeti muhammed