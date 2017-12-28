ABD’li senatörden küstah mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs çıkışını hazmedemeyen ABD’li siyasetçi, büyük bir küstahlığa imza attı28 Aralık 2017 Perşembe 08:44
Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda yapılan Kudüs oylamasının kabul edilmesi ABD tarafından hazmedilemiyor. Karar sonrası saldırgan bir tavır içine giren ABD'den skandal açıklamalar geliyor.
Kongre’nin Terörizmle Mücadele Güçleri Başkanı Robert Pittenger, “Türkiye’nin yaptıkları terörist devlet eylemleridir. Türkiye’de terörle bağlantılı kişi ve kurumları belirlemek için çalışmalıyız’ dedi.