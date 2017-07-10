Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'li senatör: Savaşı kaybediyoruz!

ABD'li Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain katıldığı bir televizyon programında ülkesinin dış politikasını değerlendirdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:55
ABD'li senatör: Savaşı kaybediyoruz!

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı ve Arizona Senatörü John McCain pazar günü CBS kanalındaki "Face the Nation" adlı programda konuştu.

"AFGANİSTAN'DA KAYBEDİYORUZ; BİR STRATEJİMİZ YOK"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre sunucu John Dickerson'ın "Yakın zaman önce Afganistan'daydınız. Oradaki izleniminiz neydi?" sorusuna verdiği yanıtta McCain, "Bir stratejimiz yok. Ve kaybediyoruz. Eğer yenemiyorsanız, kaybediyorsunuz demektir. Afgan Ulusal Ordusu da kabul edilemez kayıplar yaşıyor. Bizim yeni bir stratejimiz olacak. Bilirsin, bize gelip ek fon, ek insan ve ek görev soruyorlar" dedi.

McCain "Bunları bir stratejimiz olmadan yapamayız. Bunu General (James) Mattis'e soruyorum. General McMaster'ın ve onun 'Strateji nerede?' sözlerinin hayranıyım. O zaman bir siyasetimiz olabilir. O zaman fonlamaya, askere, tank ve toplara izin verebiliriz" ifadelerini kullandı.

​"BEYAZ SARAY'DA AFGANİSTAN KONUSUNDA ÇOK FAZLA KARIŞIKLIK VAR"

"Hepimiz problemin ne olduğunu biliyoruz. Sorun, Beyaz Saray'da" diyen McCain sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte harekete geçmeliler ve bir strateji açıklamalılar. Bu arada bu, Başkan tarafından yapılmalıydı. ABD halkına 'Orada kazanmamız lazım. 11 Eylül'ü unutmayın. Oraya gitmek için ihtiyaçlar bunlar' demesi lazım. Maalesef Beyaz Saray'da bu konuda çok karışıklık var. Ama ben dünyadaki en güçlü ve en iyi millet olan ABD'nin bunu yapabileceğine inanıyorum."

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:55
  1. afganistan
  2. abd
  3. mccain
  4. john mccain
  5. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Takım kaptanını şike ile suçladı
    1. Türk futbol tarihinde görülmemiş olay!..
    2. İnsanoğlunun dünya dışında yaşayacağı..
    3. Cari açığa ilaç olacak! Geri sayım..
    4. Burası Muğla: Bu levhayı gören duruyor
    5. Amerika yönetimi Çin'den özür diledi!
    6. Fikret Orman'dan Talisca'ya rest!
    7. Yeni doğan bebeğe yapay damar takıldı
    8. Borçla kurdukları aile şirketinde 40..
    9. Elyasa Süme için şike iddiası
    10. Darbeci Talu'nun teslim olma..
    11. Görüntüler ortaya çıktı! Böyle teslim..
    12. Suudi Arabistan'dan yeni Katar hamlesi!
    13. Mahkeme Başkanı'ndan FETÖ'cü sanığa..
    14. FETÖ'den 54 bin kişiye sözde adalet..
    15. Windows XP’nin meşhur manzarasının..
    16. Meteoroloji uyardı: O iki güne dikkat!
    17. CHP'ye anket şoku! İşler ters tepti...
    18. HDP''den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç..
    19. Bir müjde de engellilere... Engelli..
    20. Atama bekleyen öğretmen adaylarına..
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Askeri araca saldırı: 2 şehit
    Askeri araca saldırı: 2 şehit
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş