ABD'li senatör: Savaşı kaybediyoruz!

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı ve Arizona Senatörü John McCain pazar günü CBS kanalındaki "Face the Nation" adlı programda konuştu.

"AFGANİSTAN'DA KAYBEDİYORUZ; BİR STRATEJİMİZ YOK"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre sunucu John Dickerson'ın "Yakın zaman önce Afganistan'daydınız. Oradaki izleniminiz neydi?" sorusuna verdiği yanıtta McCain, "Bir stratejimiz yok. Ve kaybediyoruz. Eğer yenemiyorsanız, kaybediyorsunuz demektir. Afgan Ulusal Ordusu da kabul edilemez kayıplar yaşıyor. Bizim yeni bir stratejimiz olacak. Bilirsin, bize gelip ek fon, ek insan ve ek görev soruyorlar" dedi.

McCain "Bunları bir stratejimiz olmadan yapamayız. Bunu General (James) Mattis'e soruyorum. General McMaster'ın ve onun 'Strateji nerede?' sözlerinin hayranıyım. O zaman bir siyasetimiz olabilir. O zaman fonlamaya, askere, tank ve toplara izin verebiliriz" ifadelerini kullandı.

​"BEYAZ SARAY'DA AFGANİSTAN KONUSUNDA ÇOK FAZLA KARIŞIKLIK VAR"

"Hepimiz problemin ne olduğunu biliyoruz. Sorun, Beyaz Saray'da" diyen McCain sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte harekete geçmeliler ve bir strateji açıklamalılar. Bu arada bu, Başkan tarafından yapılmalıydı. ABD halkına 'Orada kazanmamız lazım. 11 Eylül'ü unutmayın. Oraya gitmek için ihtiyaçlar bunlar' demesi lazım. Maalesef Beyaz Saray'da bu konuda çok karışıklık var. Ama ben dünyadaki en güçlü ve en iyi millet olan ABD'nin bunu yapabileceğine inanıyorum."