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ABD'li senatör John McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu

ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi McCain'e beyin tümörü teşhisi konulduğu bildirildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:26
ABD'li senatör John McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu

McCain'in ofisinden yapılan açıklamada, senatörün sol gözünde bulunan kan pıhtısının giderilmesi için Arizona'nın Phoenix kentinde bir klinikte ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, McCain'in ameliyat sonrası yapılan doku patolojisinde kan pıhtısına bağlı olarak beyin tümörüne rastlandığı duyuruldu.

Senatör McCain'in ve ailesinin kemoterapi ve radyasyon tedavisi dahil tedavi yöntemlerini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Senatör McCain son birkaç gündür gelen desteği takdirle karşılıyor. Arizona'daki evinde ailesinin yanında iyileşirken morali oldukça yerinde." bilgisi paylaşıldı.

McCain, başkanlığını yaptığı Silahlı Hizmetler Komitesinin dünkü toplantısına katılmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisini sıkça eleştiren McCain'e "geçmiş olsun" dileğini iletti. Trump, yaptığı kısa açıklamada, "Senatör John McCain her zaman mücadeleci olmuştur. Benim ve Melania'nın duaları Senatör McCain, Cindy ve bütün ailesi iledir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:26
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