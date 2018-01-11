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ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü olacak

ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, sanal para birimlerinin sonunun "kötü" olacağına inandığını söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:51
ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü olacak

Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olduğu belirtilen 87 yaşındaki Buffett, ABD'li CNBC televizyon kanalına, Bitcoin gibi sanal para birimleri hakkında değerlendirmede bulundu.

TARİH VEREMEDİ

Buffett, açıklamasında, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak" ifadesini kullanırken, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

UZUN VEYA KISA POZİSYON ALMADI

Geçen ay piyasaya sunulan Bitcoin vadeli işlemlerinde satın alma yapmadığını belirten Buffett, bu vadeli işlemlerde uzun veya kısa pozisyon almadığını da dile getirdi.

'BALON' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Buffett, kasım ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'in değer üreten bir varlık olmadığını vurgulayarak, Bitcoin'in gerçek bir değerinin olduğu görüşünü "şaka", kripto para piyasasını da "balon" olarak nitelendirmişti.

Uzmanlar, sanal para birimlerinin geçen yıl popüler hale gelerek çok hızlı yükseldiğine dikkati çekerken, kripto paralarda görülen sert düşüşlerin yatırımcıları kısa sürede büyük zarara uğratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Buffett, bugün itibarıyla 88,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi kabul edilirken, başkanı olduğu Berkshire Hathaway yatırım firması 508 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketleri arasında 6'ncı sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:51
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