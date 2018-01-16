ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House skandal bir rapora imza attı. ABD'li kuruluşun açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasına alındı. "Demokrasi Krizi" başlıklı raporda Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisine alınmasında, siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerde yaşanan gerileme gerekçe olarak gösterildi.

Raporda "Basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasi partilere, yargıya ve seçim sistemine yapılan ve gittikçe artan saldırılar, ve gittikçe bozulan iç ve bölgesel güvenlik ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve halk üzerinde kendi şahsi kontrolünü empoze etmeye çalışması nedeniyle, Türkiye'nin notu 2014'ten bu yana düşüyor" denildi.

195 ülkenin ele alındığı raporda, "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde 49 ülke bulunuyor. Bu, dünya nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ediyor. 88 ülke ise "Özgür olan ülkeler" kategorisinde. Listenin en altında Suriye, Güney Sudan ve Eritre yer alıyor.

Yeşil ülkeler özgür, sarı ülkeler kısmen özgür, mor ülkeler özgür olmayan kategoride yer alıyor.

İŞTE RAPORUN TÜRKİYE BÖLÜMÜ:

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında yer alan ifadeler şöyle:

"Erdoğan partisindeki rakiplerini ve geçmişteki müttefiklerini dışarı attı, medya patronluklarını kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde yeniden yapılandırdı, anlamlı bir kuvvetler ayrılığının bulunmadığı bir 'süper başkanlık' sistemi oluşturmak için rağbet görmeyen anayasa değişikliği referandumunu yaptı. 2016'daki darbe girişimine verdiği karşılık gittikçe yayılan bir cadı avına döndü. 60 binden fazla kişi gözlatına alındı, 160'tan fazla yayın kuruluşu kapatıldı, 150'den fazla gazeteci tutuklandı.

"Ülkenin en büyük 3. siyasi partisinin ilderleri hapishanede. 100'den fazla belediye başkanı OHAL kapsamında ya da Cumhurbaşkanından gelen siyasi baskılarla görevlerinden alındı.

"Hükümet, bu baskıyı Türkiye sınırları dışına da çıkararak, şüphelilerin Interpol tarafından yakalanması için bir dizi kırmızı bülten yayınladı".

Raporda Türkiye ayrıca son 10 yılda 34 puan kaybederek, özgürlüklerin en çok gerilediği ülke oldu.

RESMEN AĞIZ BİRLİĞİ YAPIYORLAR!

Freedom House'un bu skandal ve safsatalarla dolu raporu, CIA'in eski ajanlarından Henri Barkey'in Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

Barkey, Erdoğan'ın tek lider olmaya çalıştığını ve AK Parti'nin kurucuları dahil 'rakibi olabilecek' herkesi devre dışı bıraktığını söyledi. Abdullah Gül'ün, 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın rakibi olarak adaylığını koymaya cesaret edemeyeceğini iddia eden Barkey, Türkiye'nin özgürlüğünün kısıtlandığına dair imalarda bulundu.

Eski CIA ajanının Abdullah Gül yorumu ve Erdoğan hazımsızlığı

AYNI PATRONUN KALEMİ

Yeni Türkiye'den rahatsız olan küresel güçler ellerindeki tüm kukla kurum ve şahıslarla ülkemize saldırmaya devam ediyor. Barkey ve Freedom House'un ağız birliği içinde olması ve ülkemizden firar eden vatan haini sözde gazetecilerin de aynı safsataları millete yutturmaya çalışması, hepsinin aynı yerden emir aldığının bir kanıtı niteliğinde.

Gittiği yerlerde Türkiye'de basın özgürlüğünün yok olduğunu ve Erdoğan'ın diktatörleştiğini söyleyen vatan haini Can Dündar'ın, FETÖ'nün okunmasını emrettiği yazarlardan biri olduğunu da unutmamak gerek.

İşte FETÖ'nün okuyun dediği köşe yazarları!