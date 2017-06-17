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ABD'li komutanla poz veren terörist imha edildi!

Türk jetlerinin bombaladığı Karaçok Dağı bölgesini ABD'li komutanla objektiflere poz veren YPG'li terörist Cemil Mazlum'un Rakka'da terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:09
ABD'li komutanla poz veren terörist imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, 25 Nisan 2017 tarihinde Sincar Dağı ve Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı düzenlemişti. Yapılan harekâtta en az 89 PKK/PYD'li terörist öldürülmüştü.

YPG'Lİ ÜST DÜZEY TERÖRİST CEMİL MAZLUM ÖLDÜRÜLDÜ

Türk jetleri tarafından bombalanan yerleri incelemek için bölgeye gelen ABD'li komutanla vurulan mevzileri gezen PKK'lı Mazlum Kobane kod adlı Cemil Mazlum'un, Rakka operasyonunda, DEAŞ'ın yaptığı saldırı sonucu öldüğü iddia edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'DEN ABD DESTEĞİYLE RAKKA OPERASYONU

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, ABD'nin desteğiyle 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece Rakka operasyonunu başlatmıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:09
  1. pkk
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  • DuacınızDuacınız22 sa önce
    Sadece 4 mü? Allahım bu kafirlerin 40-400-4000-40000-400000 gebertildiği günleri göster ey Alemlerin Rabbi.
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