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ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...

Norveç'te konuşlandırılmış ABD deniz piyadelerinin komutanı General Robert Neller, bölgede ‘büyük kavganın’ başlayabileceği konusunda askerlerini uyardı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 00:04
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...

Norveç'te görevli ABD'li General Robert Neller, bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunarak askerlerine yerlerinin değişebileceğini bildirdi.

Askerlerine seslenen general, “Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz” dedi.

"YAKINDA DİKKATLER PASİFİK VE RUSYA'YA ODAKLANACAK"

Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya’ya odaklanacağını dile getiren Neller, "Sadece neden burada olduğunuzu unutmayın. Onlar gözlemliyor. Tıpkı sizin nasıl onları gözlemlediğiniz gibi, onlar da sizi gözlemliyor. Burada 300 deniz piyademiz var. Bu sayıyı bir gecede 3 bine çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Military.com

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 00:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ertuğrul Ertuğrul 4 sa önce
    Bunlar pkk veya deaş gibi terör örgütüne guveniyorlar 100 dolarlık askerler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 5 sa önce
    ABD, Savaş, Çıkarmakİçin Bahane Arıyor.
  • Emekli48Emekli486 sa önce
    Bir halt yapacakları yok. K.Kore başkanı tosun oğlandan bile tırsdılar.
  • TanTan6 sa önce
    Büyük savaş inşallah kendi ülkenizde olur ve Abd'nin tüm şehirleri yerle bir olur. Ve meksikalılar, kızılderililer ve güney amerikalılar kendi aralarında bölüşürler abd'yi.
  • BozoğluBozoğlu9 sa önce
    Biz tüpün gaz kaçağını ateşle kontroleden bir milletiz...
  • bahadırbahadır10 sa önce
    Acaba abd'nin göğüs göğüse çarpışıp kazandığı kaç tane savaş var ben hatırlamıyorum bir bile varsa yzazrsa bende öğrenmiş olurum saygılarımla.
  • Haktan Haktan 11 sa önce
    Düşmanımın düşmanı benim dostumdur yaşasın Rusya Türkiye ve İran Amerikaya ölüm
  • Yusuf canYusuf can11 sa önce
    Tabut sayisinida arttirin
  • Hasan sayHasan say12 sa önce
    Amerika asla savaş kazanamaz. Rusya uzun süre dayanamaz. Gıda sorunu. Büyük rusyanın. Türkiye Rusyayı desteklerse. Gıda konusunda en azından. Global terör devleti abd cabuk çöker
  • Hulusi AteşHulusi Ateş13 sa önce
    Dünyanın en aptal insanları Hristiyanlar.Siyonistlerin elinde köpeklik yapıyorlar
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