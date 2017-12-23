ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
Norveç'te konuşlandırılmış ABD deniz piyadelerinin komutanı General Robert Neller, bölgede ‘büyük kavganın’ başlayabileceği konusunda askerlerini uyardı.23 Aralık 2017 Cumartesi 00:04
Norveç'te görevli ABD'li General Robert Neller, bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunarak askerlerine yerlerinin değişebileceğini bildirdi.
Askerlerine seslenen general, “Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz” dedi.
"YAKINDA DİKKATLER PASİFİK VE RUSYA'YA ODAKLANACAK"
Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya’ya odaklanacağını dile getiren Neller, "Sadece neden burada olduğunuzu unutmayın. Onlar gözlemliyor. Tıpkı sizin nasıl onları gözlemlediğiniz gibi, onlar da sizi gözlemliyor. Burada 300 deniz piyademiz var. Bu sayıyı bir gecede 3 bine çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.
Kaynak:Military.com
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Ertuğrul 4 sa önce Bunlar pkk veya deaş gibi terör örgütüne guveniyorlar 100 dolarlık askerler Rabia Zafer 5 sa önce ABD, Savaş, Çıkarmakİçin Bahane Arıyor. Emekli486 sa önce Bir halt yapacakları yok. K.Kore başkanı tosun oğlandan bile tırsdılar. Tan6 sa önce Büyük savaş inşallah kendi ülkenizde olur ve Abd'nin tüm şehirleri yerle bir olur. Ve meksikalılar, kızılderililer ve güney amerikalılar kendi aralarında bölüşürler abd'yi. Bozoğlu9 sa önce Biz tüpün gaz kaçağını ateşle kontroleden bir milletiz... bahadır10 sa önce Acaba abd'nin göğüs göğüse çarpışıp kazandığı kaç tane savaş var ben hatırlamıyorum bir bile varsa yzazrsa bende öğrenmiş olurum saygılarımla. Haktan 11 sa önce Düşmanımın düşmanı benim dostumdur yaşasın Rusya Türkiye ve İran Amerikaya ölüm Yusuf can11 sa önce Tabut sayisinida arttirin Hasan say12 sa önce Amerika asla savaş kazanamaz. Rusya uzun süre dayanamaz. Gıda sorunu. Büyük rusyanın. Türkiye Rusyayı desteklerse. Gıda konusunda en azından. Global terör devleti abd cabuk çöker Hulusi Ateş13 sa önce Dünyanın en aptal insanları Hristiyanlar.Siyonistlerin elinde köpeklik yapıyorlar