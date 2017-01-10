ABD'li komutan: PKK ve DAEŞ ortadan kaldırılmalı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, PKK ve DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasının gerektiğini belirtti.

ABD'li komutan: PKK ve DAEŞ ortadan kaldırılmalı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 16:51
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HER İKİ GRUBUN DA ORTADAN KALDIRILMASI LAZIM

Dorian, "ABD için Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAŞ varlığı arasında bir fark olup olmadığı" yönündeki soruyu "Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAŞ arasında fark yok çünkü PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Musul'daki DEAŞ da bir terör örgütüdür. Her iki grubun da ortadan kaldırılması lazım. Bunun için de müttefik ve partnerlerimizle ortak hareket etmemiz lazım. Bu çok önemlidir." sözleriyle cevapladı.

"PKK İLE HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜŞMÜYORUZ"

Sözcü Dorrian, "PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için örgüt ile temas halinde misiniz?" şeklindeki soruyu ise "PKK ile hiçbir şekilde görüşüp konuşmuyoruz. Irak merkezi hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile irtibattayız. Terörist örgütlerle koordinasyonumuz söz konusu değildir, bizim yaptığımız bir iş değildir." diyerek cevapladı.

 
EtiketlerPKK; terör örgütüAmerika Haberleri
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