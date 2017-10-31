ABD'li komutan ağzından asker sayısını kaçırdı

Suriye'de Uluslararası Askeri Koalisyonun başında bulunan ABD'li Tümgeneral James Jerard, Pentagon'daki basın toplantısında soruları yanıtladı.

Jerard, gazetecilerin Suriye'de kaç ABD askeri bulunduğuyla ilgili sorusuya "Suriye'de 4000 askerimiz var" cevabını verdi.

Gazetecilerin, Suriye'deki asker sayısını 1000 civarında olduğunu bildiklerini söylemesinin ardından Jerard, özür dileyerek, asker sayısının bin olduğunu söyledi.