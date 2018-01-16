ABD'li isim: Türkiye'nin olağanüstü başarısı...

ABD’deki düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nde (CFR) konuşan eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin öneminin altını çizdi. Türkiye'de elçilik yaptığı dönemdeki izlenimlerini aktaran Jeffrey, Türkiye'nin ekonomik anlamda son 15 yılda üç katı büyüdüğünü ve bunun olağanüstü bir başarı olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ı ve Türk halkının ABD karşıtlığını da analiz eden eski büyükelçi şunları söyledi; "Erdoğan’ın bir tarafı dünyaya 19’uncu yüzyıl merceğinden bakan Putin, diğer tarafı da Charles de Gaulle. O ve çoğu Türk, ABD’den ne kadar bağımsız olduklarını göstermek istiyor ama yine de ayrılmıyorlar."

İşte ABD elçisi Jeffrey'in düşünce kuruluşunda yaptığı Türkiye ve Erdoğan analizi:

“Dünyanın geldiği bu durumda aşırı biçimde müttefiklere ihtiyacımız var. Ukrayna’dan Güney Çin Denizi’ne, Kuzey Kore’den Suriye’ye, dünyanın haline bir bakın; çok zorlu bir jeostratejik vaziyette olduğumuzu göreceksiniz. Bu durumdan kurtulmak için Türkiye birçok bakımdan önem taşıyor. Jeostratejik rekabetler ve kaos durumunda bir ülkede iki unsura bakarsınız: Kabiliyetler ve niyetler.

OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI

Ekonomideki sorunlara rağmen, bunlar zaten uzun zamandır vardı ve son 15 yılda büyüme oranı üçe katlandı. Bu olağanüstü başarılı bir ekonomi ve büyük ölçüde de temeli Gümrük Birliği ve Batı entegrasyonuna dayanıyor. İçerideki birçok soruna rağmen de nispeten istikrarlı bir ülke. Coğrafi konumu ve askeri kabiliyetlerine baktığınızda da Ortadoğu’da, Karadeniz’de Türkiyesiz faaliyet göstermek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye’nin kabiliyetleri konusunda bir soru işareti yok.

ERDOĞAN BUNUN FARKINDA

Soru; niyetleri. Türkiye’nin bölgede istikrarı ve güvenliğine tehdit, bir dereceye kadar, PKK dahil terörden, ana unsur olarak da İran ve Rusya’dan kaynaklanıyor ve Erdoğan da bunun farkında. Suriye’de çok güçlü askeri adımlar atıyor çünkü Ruslar ve Esat ülkenin kuzeydoğusundaki ateşkesi ihlal etti. Fars yayılmacılığı olarak adlandırdığı durumdan çok endişeli. Bu da onu aslında Amerika’nın kampına itiyor.

BİR YANI PUTİN BİR YANI...

Sorun şu; Türkiye bu kampta diğer ülkelerden farklı durumda. Erdoğan’ın bir tarafı dünyaya 19’uncu yüzyıl merceğinden bakan Putin, diğer tarafı da Charles de Gaulle. O ve çoğu Türk, ABD’den ne kadar bağımsız olduklarını göstermek istiyor ama yine de ayrılmıyorlar."

İnternethaber