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ABD’li insan hakları savunucusu ve komedyen Gregory hayatını kaybetti

ABD’li insan hakları savunucusu ve komedyen Dick Gregory 84 yaşında hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2017 Pazar 15:56
ABD’li insan hakları savunucusu ve komedyen Gregory hayatını kaybetti

ABD’li insan hakları savunucusu ve komedyen Dick Gregory’nin ölümünü ailesi “büyük üzüntü” yazarak sosyal medya hesabından duyurdu. Gregory’nin, bilinmeyen bir hastalıktan Washington’da bir hastanede öldüğü belirtildi.

Gregory’nin oğlu Christian Instagram hesabında "Bu gece Gregory ailesinin babası, komedi efsanesi ve insan hakları savunucusu Washington’da hayatını kaybetti. Büyük üzüntü içerisindeyiz" yazısını paylaştı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 15:56
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