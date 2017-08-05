ABD'li girişimci Trump'ı kızdırdı!

Trump'ın başkan olmadan önce attığı tweetlerin de yer aldığı tuvalet kağıdı oldukça yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Buna karşın, Trump destekçileri bu durumdan hiç hoşnut olmadıkları, olaya sosyal medyadan verdikleri tepkiden anlaşılıyor.

Trump'ın yüzünün basılı olduğu tuvalet kağıtları 12.95 dolara satılıyor.