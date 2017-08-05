ABD'li girişimci Trump'ı kızdırdı!
ABD'de bir girişimci, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'lerinden oluşan bir tuvalet kağıdı hazırladı. Olay yaratan tuvalet kâğıdı Amazon'da satışa sunuldu.05 Ağustos 2017 Cumartesi 17:09
Trump'ın başkan olmadan önce attığı tweetlerin de yer aldığı tuvalet kağıdı oldukça yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Buna karşın, Trump destekçileri bu durumdan hiç hoşnut olmadıkları, olaya sosyal medyadan verdikleri tepkiden anlaşılıyor.
Trump'ın yüzünün basılı olduğu tuvalet kağıtları 12.95 dolara satılıyor.