Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD’li generale canlı yayında soğuk duş!

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, canlı yayında YPG-PKK ilişkisini reddedince cevap stüdyodan geldi.

26 Ocak 2018 Cuma 07:13

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt TRTWorld’de İmran Garda’nın sunduğu “The Newsmakers” adlı programa konuk oldu.

Türkiye ve ABD arasında terör örgütü YPG üzerinden yaşanan gerilim ve YPG-PKK ilişkisi Kimmitt’e de soruldu.

O GÖRÜNTÜLER HATIRLATILDI

Amerikalı komutan, PKK-PYD ilişkisini reddedince, İmran Garda Rakka’da açılan Öcalan posterini sordu. Programda konuk olan gazeteci Meryem İlayda ise YPG içinde yer alan farklı ülkelerden teröristlere ilişkin görüntüleri hatırlattı.

YPG-PKK İLİŞKİSİNİ KABUL ETMEDİ

Bir dönem Irak’ta da görev yapan Amerikanın önemli generallerinden Mark Kimmitt YPG-PKK ilişkisini kabul etmedi. Kimmit ABD Ordusu’nun destek ilişki varsa bu Amerikan yasalarına göre suçtur diyerek ilginç bir açıklama da yaptı. Ancak Kimmitt; İmran Garda ve Meryem İlayda’nın sorularını yanıtsız bıraktı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 07:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'de hain tuzak! Canlı bomba...
    1. Afrin'de hain tuzak! Canlı bomba...
    2. ABD’li generale canlı yayında soğuk duş!
    3. Askeri yetkililer açıkladı: TSK'nın..
    4. Türkmen Dağı Esed askerlerinden..
    5. Milli silahlar inlerinde vuruyor
    6. ‘Şavaşa hayır’cılar bu vahşete kör..
    7. İran’dan Akdeniz’e temizleyeceğiz!
    8. ‘Psikolojik harp ile karşı karşıyayız’
    9. ABD’nin ‘çekiç güç’ tuzağı tutmadı
    10. ABD’nin asıl korkusu Münbiç
    11. Kürt muhalifler PYD zindanlarında
    12. Dün PKK’ya ağladılar, bugün YPG’ye
    13. PYD’den Amerika’ya Deyrizor tehdidi
    14. ABD askeri Münbiç'ten çıkarılıyor mu?..
    15. FETÖ’yü savunanlar Suna'ya sessiz
    16. ABD çadır devletine döndü
    17. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    18. Türkiye'den ABD'ye uyarı: Teröristin..
    19. TTB, tüm doktorların görüşünü..
    20. İşte Ziya Doğan'ın yeni takımı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi dinlerlerse iyi olur!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi dinlerlerse iyi olur!
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...