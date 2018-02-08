ABD'li general: Menbiç'ten çıkmayacağız

Menbiç'teki askerleri ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korgeneral Funk, "Biz DAEŞ'in yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz" dedi.

Terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Menbiç'i DAEŞ'ten 2016 yılında almıştı.

Daha önce ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Menbiç bölgesinden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.

'TÜRKİYE'NİN TAVRI ENDİŞELENDİRMİYOR'

Gazetecilere açıklamasında Türkiye'nin itirazlarına rağmen 'ABD'nin DSG'ye olan desteğinin süreceğini' ve 'ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığının amacının gerginliği azaltmak' olduğunu söyleyen Korgeneral Funk, 'Türkiye'nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine ilişkin soruyu da "Endişlenmiyorum. Benim iş tanımında endişelenmek yok. Benim işim savaşmak" şeklinde yanıtladı.

'RAKKA'YI GERİ ALMALARI ONLARA MASADA SANDALYE KAZANDIRDI'

Diğer taraftan Korgeneral Funk "DSG liderliğine güveniyorum. Kimse yapamazken onlar Rakka'yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı" ifadelerini kullandı.