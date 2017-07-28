ABD'li General: Kürdistan'ın bağımsızlığına destek artıyor

ABD’li emekli General Ernest C. Audino, Trump yönetiminin Kuzey Irak Kürt yönetimi Bölgesi’nde 25 Eylül’de yapılacak bağımsızlık referandumuna yönelik tavrını değerlendirdi.

ABD vatandaşlarının referanduma destek verdiğini belirten Ernest C. Audino, “ABD yönetimi resmi olarak birleşik Irak’tan yana olduğunu belirtti ancak ABD vatandaşları, Kürdistan’ın bağımsızlığına destek veriyor. Bu destek giderek artıyor. Pazartesi günü ABD Kongresi’ndeki oturumda bu açıkça ortaya çıktı” ifadelerini kullanarak skandal cümleler kurdu.