ABD’li eski general: NATO Afrin’de yanlış yaptı!

NATO’nun eski Başkomutanı ABD Deniz Kuvvetleri’nden emekli Oramiral James Stavridis, NATO’nun Türkiye’nin devam eden Zeytin Dalı operasyonuna yeterince destek vermediği söyledi. Stavridis, “Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ savunulabilir ve haklı olarak düşünülebilir bir operasyondur.

Burada bir NATO üyesi ülkenin sınırlarındaki büyük bir güvenlik kaygısı mevcut. Kürt terörist grup PKK’nın Türkiye’de düzenlediği saldırıların ardından bu operasyon Türkiye için gereklidir. Nitekim YPG, PKK ile bağlantılı bir örgüt. Hem ABD hem de NATO, Ankara’daki bu duyarlılığa saygı göstermeliydi. NATO açısından bir üyesinin bu durumda sınırında ‘tehditten arındırılmış güvenli bölge’ kurma ihtiyacı ise anlaşılır bir durum olmalı. NATO bu operasyonda Türkiye’nin yanında durmalıydı” dedi.

AYRILMASINI KALDIRAMAZ!

Starvidis şöyle devam etti: “Kürtler ABD’nin DEAŞ’la mücadelesi için önemli müttefikleri durumundalar ancak Amerika’nın bölgedeki en büyük önceliği Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmasını sağlaması ve NATO’nun da Türkiye’ye destek vermesidir. ABD Türkiye’nin güvenlik kaygılarını tanıdığını ve destek verdiğini kamuoyuna açıklaması ve çok güçlü deneyime sahip bir ekibi Ankara’ya koordinasyon için göndermeli.

GEÇMİŞTE ETKİLENMİŞTİM

StavrIdIs, ayrıca "Pentagon tüm kanallarını Türkiye’ye açmalıdır. ABD’nin bölgedeki en büyük stratejik önceliği Türkiye’nin NATO’da kalmasıdır. ‘En basit anlamıyla NATO, Türkiye’nin ayrılmasını kaldıramaz.’ NATO’nun eski Başkomutanı olarak görev yaptığım dönemde de Türk ordusunun profesyonelliğini ve Afganistan, Libya ile Balkanlar'daki katkılarından hep etkilendim" dedi.

KAYNAK: AKŞAM GAZETESİ