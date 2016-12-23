ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Atlantik Konseyi’nin uzmanlarından emekli büyükelçi Herbst, “Pakistan’da en önemli kurumların başında yer alan ordu, geleneksel olarak seküler bir yapıydı. Ama zaman içerisinde, kısmen İslamcılaşan genç askerlerin terfi edip yükselmesiyle ve üst kademelere gelmeleriyle bu yapı değişti. Türkiye’de bu yaşandı demiyorum ama bir ölçüde buna benzer bir duruma tanıklık ediyor olabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir gelişmenin Türkiye’nin geleceği ile ilgili çok ciddi sonuçları olacaktır” iddiasında bulunarak 'dinsizlik' propagandası yaptı.