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ABD'li denizcilerin cesetlerine ulaşıldı

ABD donanması, Filipin bandıralı yük gemisi ile çarpışan USS Fitzgerald destroyerinde kayıp 7 mürettebatın cesetlerine ulaşıldığını duyurdu.

18 Haziran 2017 Pazar 11:20
ABD'li denizcilerin cesetlerine ulaşıldı

Japonya'da ABD donanmasına ait USS Fitzgerald adlı destroyerin, Yokosuka kentinin 90 kilometre açıklarında bir yük gemisiyle çarpışması sonucu ABD donanmasından kayıp 7 mürettebatın cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada, kayıp mürettebatın cesetlerine, sabah saatlerinde (Japonya saati ile) destroyer Japonya’daki üssüne döndükten sonra destroyerin enkazının altında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mürettebatın ailelerinin bilgilendirildi ve bu zor zamanlarında gerekli destek sağlanıyor. Denizcilerin isimleri tebligatlar yapıldıktan sonra açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD donanmasının açıklamasında, USS Fitzgerald'ın, Filipinler bandıralı yük gemisiyle yerel saatte 2.30 sularında çarpışması sonucu destroyerden 7 mürettebatın kayıp olduğu, 3'ünün yaralandığı aktarıldı.

Kazada yaralanan Fitzgerald Komutanı Bryce Benson ve mürettebattan 2 denizci hastaneye kaldırılırken, Japon Sahil Güvenlik ekipleri de kayıp mürettebatın aranması çalışmaları için devriye gemileri ve bir uçak görevlendirmişti. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) de bir helikopter göndermişti.

Japon Meteoroloji Ajansı, kaza sırasında havanın açık, dalga boyunun yaklaşık 2 metre olduğunu açıklamıştı.

ABD donanmasına ait destroyer ile çarpışan yük gemisini işleten Japonya gemicilik şirketi Nippon Yusen, gemideki 20 mürettebatının tamamının güvende olduğunu duyurmuştu.

Şubat ayında 21 milyon dolarlık güçlendirme ve bakım çalışması geçiren USS Fiztgerald, Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için Japon donanmasıyla çalışan ABD donanması bünyesinde görev yapıyordu.

Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyer Fitzgerald’da 330 mürettebat bulunuyor.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 11:20
  1. Japonya
  2. ABD
  3. Filipinler
  • hercaihercai1 sa önce
    Amerikanin sonu da boyle olacak!
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