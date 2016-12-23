ABD’li Büyükelçiden haddini aşan Türk Ordusu yorumu!

ABD'li eski Büyükelçi John Herbst, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken Türk ordusunda dinsiz bir anlayışın hakim olması gerektiğini söyledi. Herbst'e göre Türk ordusu seküler bir çizgide seyretmeli.

"SEKÜLER OLMAZSA İLERİDE ÇOK CİDDİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKAR"

DW Türkçe'ye konuşan emekli büyükelçi Herbst, "Pakistan'da en önemli kurumların başında yer alan ordu, geleneksel olarak seküler bir yapıydı. Ama zaman içerisinde, kısmen İslamcılaşan ve radikalleşen genç askerlerin terfi edip yükselmesiyle ve üst kademelere gelmeleriyle bu yapı değişti. Türkiye'de bu yaşandı demiyorum ama bir ölçüde buna benzer bir duruma tanıklık ediyor olabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir gelişmenin Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok ciddi sonuçları olacaktır" dedi.