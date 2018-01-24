Türkiye'nin 'İncirlik' resti ABD'yi korkuttu

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye’nin Afrin’deki terörist varlığını sonlandırmak için başlattığı Zeytin Dalı harekatı 5.gününe girdi. Başarılı bir şekilde yürütülen harekatta en az 260 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. ABD’den ise ilk günden itibaren tutarsız açıklamalar geliyor. Desteklediği teröristlere yönelik yapılan harekata sert bir karşılık vermesi beklenen ABD’nin sözde ‘taraflara’ itidal çağrısı yapma gibi çekimser tutumu dikkatleri çekiyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya ve Türkiye yakınlaşmasıyla birlikte ABD’nin FETÖ’yü kullanarak Türkiye’ye yönelik sistematik bir saldırı başlattığını yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşına çektiği ‘İncirlik’ restini aktaran Selvi, ''ABD’nin söylemini yumuşatmasının perde arkasında ilginç gelişmeler yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu belirleyici oluyor. ABD, operasyona karşı çıktığı takdirde maruz kalacağı kayıpları göze alamıyor. Bu süreçte yaşanan bir anekdotu aktarmak istiyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a, “İlişkiler geri dönülmez bir noktaya gider. Kamuoyunda baskı var, İncirlik’i ve Kürecik’i kapatın diyenler var. Bizi tek taraflı adımlar atmaya zorlamayın. Eğer bunları göze alıyorsanız bu işlere devam edin” diyor. Çavuşoğlu, İncirlik ve Kürecik kozunu sahaya sürünce, Tillerson’ın yüzü değişiyor'' dedi.

İŞTE SELVİ’NİN O YAZISI;

(…) Fırat Kalkanı operasyonunu ve Afrin harekâtını Rusya ile anlaşarak yaptığımızı dikkate alarak, Rus uçağının düşürülmesi ve Karlov suikastını yeni bir gözle değerlendirmeliyiz. Suriye üzerinde Türkiye ile Rusya’nın işbirliğinin ortaya çıktığı anda ipleri ABD’de olan FETÖ tarafından Rus uçağının düşürülmesi ve Karlov suikastı bir tesadüf olmasa gerek.

1- Büyük Cerablus operasyonunun başlayacağı 24 Kasım 2015 tarihinde Rus uçağı düşürüldü. 15-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen G-20 zirvesinde Putin’e Cerablus operasyonu hakkında haritalar üzerinden bilgi veriliyor. Putin, harita üzerinden elini Cerablus’un olduğu bölümün üzerinde gezdirdikten sonra, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor. “Büyük Cerablus operasyonu”nu engelleyen Rus uçağının düşürülmesi oldu, süreç, Putin’i haklı çıkardı. Cerablus’a operasyonu daha sonra Rusya ile anlaşarak yapabildik.

2- Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesi için çaba gösteren Rus Büyükelçisi Karlov, FETÖ suikastına kurban gitti. Karlov suikasttan birkaç saat önce buluştuğu yetkililere, Putin’in mesajını iletmişti. Özür tartışmalarının yaşandığı bir sırada Karlov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “üzüntülerini bildirmesi” durumunda Putin’in bunu kabul edeceği bilgisini vermişti. Birkaç saat sonra FETÖ’cü suikastçı tarafından öldürüldü.

3- Türkiye’yi El Kaide-DEAŞ terör örgütüne silah yardımı yapan ülke konumuna düşürüp, ambargo uygulanmasını sağlamak için FETÖ’cü savcılar tarafından MİT TIR’ları operasyonu gerçekleştirildi.

4- Amerika’da Zarrab davasına dönen 17-25 Aralık operasyonu FETÖ’cüler gerçekleştirdi.

ABD, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere Türkiye’ye yönelik operasyonlarında, FETÖ’yü kullandı.

Bir koluna FETÖ’yü, diğer koluna YPG’yi takan ABD, başlarda karşı olduğu Afrin operasyonu hakkında nasıl yumuşadı?

ABD’nin söylemini yumuşatmasının perde arkasında ilginç gelişmeler yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu belirleyici oluyor. ABD, operasyona karşı çıktığı takdirde maruz kalacağı kayıpları göze alamıyor. Bu süreçte yaşanan bir anekdotu aktarmak istiyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a, “İlişkiler geri dönülmez bir noktaya gider. Kamuoyunda baskı var, İncirlik’i ve Kürecik’i kapatın diyenler var. Bizi tek taraflı adımlar atmaya zorlamayın. Eğer bunları göze alıyorsanız bu işlere devam edin” diyor. Çavuşoğlu, İncirlik ve Kürecik kozunu sahaya sürünce, Tillerson’ın yüzü değişiyor.

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