ABD'li bakandan skandal sözler: İşe yarıyor, çünkü açlıktan ölüyorlar!

Rusya ve Çin'i çağırmadan 20 ülkeyle Kanada'da Kuzey Kore toplantısı düzenlemesinin ardından Stanford Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'de açlıktan ölümleri, Amerikan diplomatik stratejisinin yolunda gittiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Tillerson, bundan sonraki hedefin, Pyongyang'ın yaptırımlar yüzünden çekilen ıstıraplar üzerinden dünya kamuoyunun sempatisini toplamasını engellemek olduğunu söyledi.

JAPON SULARINA GİREN TEKNELER

Eski ABD dışişleri bakanlarından Condoleezza Rice ile birlikte çarşamba günü Stanford'ın düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde bir foruma katılan Tillerson, ''Japonlar, Japon karasularına sürüklenmiş 100'den fazla sayıda Kuzey Koreli balıkçı teknesi buldu. Bu teknelerdeki insanların üçte ikisi ölmüştü'' dedi.

Bahsettiği, Kuzey Kore'den 'hayalet' diye tabir edilen teknelerin sık sık Japon kıyılarına sürüklenmesi. Japon yetkililer, geçen yıl 104 hayalet tekne bulduklarını, bu teknelerdeki ölü balıkçıların sayısının 30 civarında olduğunu açıklamıştı. 'Hayalet' teknelerdeki balıkçılar genelde Kuzey Kore'ye iade edilmeyi talep ediyor, Japonya da yerine getiriyor.

'AÇLAR, BALIKÇILARI GÖNDERİYORLAR'

''Balıkçılar kış mevsiminde balık tutmaya yollanıyor, zira gıda kıtlığı var. Geriye dönmeye yetecek kadar yakıtları olmadan denize yollanıyorlar'' diye devam eden Tillerson, ''Yani yaptırımların gerçekten zarar vermeye, can acıtmaya başladığına dair elimizde çok sayıda kanıt var'' sonucuna vardı.

'MÜZAKEREYE MECBUR KALACAKLAR'

Daha önce ABD'li yetkililerin Pyongyang yönetimini 'sıradan yurttaşların hayatına değer vermemek', '1990'larda halk açlıktan ölürken sefahat sürmekle' suçlamasına rağmen, ABD Dışişleri Bakanı, gıda kıtlığı, yakıt kıtlığı ve açlığın Kim Jong Un liderliğindeki rejimi müzakereye zorlayacağını öne sürdü.

'DÜNYAYA KENDİLERİNİ SEVDİRMEK İSTEYECEKLER'

Tillerson, Pyongyang'un bundan sonraki adımının ne olacağını şöyle öngördü: ''Dünyanın geri kalanına kendimizi sevdirmemiz, herkes gibi normal insanlar olduğumuzu göstermemiz, sempati toplamamız lazım, diyecekler. 'Güney Kore ile müttefiklerinin arasını bozacağız' diye hareket edecekler.''

GÜNEY KORE'DEN 'SEMPATİ GÖSTERMEME' GÜVENCESİ

Ancak Güney Kore hükümetinden Kuzey Korelilerin sempati hak eden normal insan muamelesi görmeyeceklerine dair güvence aldığını ima eden Tillerson, ''Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlediğimiz Kuzey Kore toplantısında uzun süren grup tartışmaları yaptık ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'dan bunun olmasına neler yaparak izin vermeyeceklerini dinledik'' dedi.

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