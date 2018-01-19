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ABD'li bakandan skandal sözler: İşe yarıyor, çünkü açlıktan ölüyorlar!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Korelilerin arasında açlık başgösterdiğini ve ölümlerin başladığını söyleyerek, "ABD'nin yaptırım stratejisinin işe yaradığını kanıtlıyor" dedi.

19 Ocak 2018 Cuma 16:13
ABD'li bakandan skandal sözler: İşe yarıyor, çünkü açlıktan ölüyorlar!

Rusya ve Çin'i çağırmadan 20 ülkeyle Kanada'da Kuzey Kore toplantısı düzenlemesinin ardından Stanford Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'de açlıktan ölümleri, Amerikan diplomatik stratejisinin yolunda gittiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Tillerson, bundan sonraki hedefin, Pyongyang'ın yaptırımlar yüzünden çekilen ıstıraplar üzerinden dünya kamuoyunun sempatisini toplamasını engellemek olduğunu söyledi.

JAPON SULARINA GİREN TEKNELER

Eski ABD dışişleri bakanlarından Condoleezza Rice ile birlikte çarşamba günü Stanford'ın düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde bir foruma katılan Tillerson, ''Japonlar, Japon karasularına sürüklenmiş 100'den fazla sayıda Kuzey Koreli balıkçı teknesi buldu. Bu teknelerdeki insanların üçte ikisi ölmüştü'' dedi.

Bahsettiği, Kuzey Kore'den 'hayalet' diye tabir edilen teknelerin sık sık Japon kıyılarına sürüklenmesi. Japon yetkililer, geçen yıl 104 hayalet tekne bulduklarını, bu teknelerdeki ölü balıkçıların sayısının 30 civarında olduğunu açıklamıştı. 'Hayalet' teknelerdeki balıkçılar genelde Kuzey Kore'ye iade edilmeyi talep ediyor, Japonya da yerine getiriyor.

'AÇLAR, BALIKÇILARI GÖNDERİYORLAR'

''Balıkçılar kış mevsiminde balık tutmaya yollanıyor, zira gıda kıtlığı var. Geriye dönmeye yetecek kadar yakıtları olmadan denize yollanıyorlar'' diye devam eden Tillerson, ''Yani yaptırımların gerçekten zarar vermeye, can acıtmaya başladığına dair elimizde çok sayıda kanıt var'' sonucuna vardı.

'MÜZAKEREYE MECBUR KALACAKLAR'

Daha önce ABD'li yetkililerin Pyongyang yönetimini 'sıradan yurttaşların hayatına değer vermemek', '1990'larda halk açlıktan ölürken sefahat sürmekle' suçlamasına rağmen, ABD Dışişleri Bakanı, gıda kıtlığı, yakıt kıtlığı ve açlığın Kim Jong Un liderliğindeki rejimi müzakereye zorlayacağını öne sürdü.

'DÜNYAYA KENDİLERİNİ SEVDİRMEK İSTEYECEKLER'

Tillerson, Pyongyang'un bundan sonraki adımının ne olacağını şöyle öngördü: ''Dünyanın geri kalanına kendimizi sevdirmemiz, herkes gibi normal insanlar olduğumuzu göstermemiz, sempati toplamamız lazım, diyecekler. 'Güney Kore ile müttefiklerinin arasını bozacağız' diye hareket edecekler.''

GÜNEY KORE'DEN 'SEMPATİ GÖSTERMEME' GÜVENCESİ

Ancak Güney Kore hükümetinden Kuzey Korelilerin sempati hak eden normal insan muamelesi görmeyeceklerine dair güvence aldığını ima eden Tillerson, ''Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlediğimiz Kuzey Kore toplantısında uzun süren grup tartışmaları yaptık ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'dan bunun olmasına neler yaparak izin vermeyeceklerini dinledik'' dedi.

Haber 7

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 16:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • turkturk53 dk önce
    ACLIKL AIMTIHAN EDILENABD NIN DUSUNDUGUNDN ZIYADE DAHA KIZGIN VE SALDIRGAN OLACAKALR BU SALDIRGANLIK BU ULKEYI DISARIYA ACACAK YANIABD BUM BUM.O INSANLARIN ACLIKTAN GERI VITES ATACAGINI DUSUNMUYORUM ABD YEYECEK BOMBAYI KESINLESMISTIR OLAY . KOSEYE SIKISANCAN HAVLIYLE YAPACAGII YAPAR.
  • Deli dumrulDeli dumrul1 sa önce
    Kan emici vampirler ölümlerden sadistçe zevk aldığını bir de marifetmiş gibi anlatıyorKim'in nükleer füzeleri başınıza insin e mi
  • ihsihs1 sa önce
    İnsanların açlıktan ölmesine neden olmayı başarı gören bir vahşi zihniyet! Amerikanın gerçek yüzü. Ülkemizdeki ABD ve Avrupa hayranlarına Rabbim gerçekleri görecek basiret nasip etsin.
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Ulan yavşak amerika sen ve senin gibilerde balistik füze varken diğerlerinde olunca zoruna mı gidiyor. İnşallah hepiniz açlıktan ölürsünüz.
  • ................1 sa önce
    Eyyy tillersonn... rızkı ancak Yüce Rabbim keser...Senin haddine düşmez o..
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