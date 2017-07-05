ABD'li Bakan Türkiye'ye geliyor

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.
05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:43
Ayrıntılar gelecek...
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:43
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