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ABD'li Bakan Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:43
ABD'li Bakan Türkiye'ye geliyor

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:43
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