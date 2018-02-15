ABD Dışiişleri Bakanı Tillerson Lübnan'da neye uğradığını şaşırdı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan’da neye uğradığını şaşırdı.Ziyarette Lübnanlı mevkidaşı Tillerson'ı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu. Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi.

Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.

Öte yandan, görüşmenin gerçekleşeceği odada bulunan masada Tillerson’ın masasına su bile koyulmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.