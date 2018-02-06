ABD'li askeri uzman açıkladı! Kaybeden Türkiye değil ABD olacak...

ABD'li ünlü askeri uzman Prof. Dr. Edward J. Erickson, ABD'nin Suriye politikası ve Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Yörünge Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AMAÇ KÜRT DEVLETİ DEĞİL...

ABD'nin PYD'li teröristlere silah verdiğini ifade eden Erickson, ''PYD ile işbirliği yaparak İran ve Rusya’nın etkisini de dengelemiş olduk. Yani bizim asıl derdimiz oradaki Kürt ayrımcılığını desteklemek ya da Kürt devleti kurmak değil. Bizim asıl derdimiz Rusya, İran ve Hizbullah’ın etkisini bölgede en aza indirmek.'' dedi.

ABD, TÜRKLERİ YAPACAKLARI İŞLERDEN ALIKOYAMIYOR

Amerika biraz daha ileri giderse Türkler İncirlik’i kapatabilir diyen Erickson,''Ben tarihe bakıyorum. 1974’te Türkiye, Amerika’nın bütün uyarılarına rağmen Kıbrıs Harekatı’nı başlattı, Amerikalılar Türkleri 1990’larda “Kuzey Irak’a girmeyin” diye bir çok defa uyardı. Amerikalılar Türkleri Kardak konusunda “Yunanlıları çok sıkıştırmayın” diye de uyardı. Ancak Türkler, bu uyarıların hiç birini dinlemedi ve kendi çıkarları için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Demem odur ki Amerika’nın uyarıları hiç bir zaman Türkleri yapacakları işlerden alıkoymuyor.'' dedi.

AMERİKA KENDİNİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Türkiye’nin askerî harekatı bizi çok zor durumda bıraktığını da belirten Erickson, ''Aslında bence Amerika kendi kendisini çok zor duruma soktu. Afrin’de Türkler halihazırda Ruslarla koordineli çalışıyorlar. Amerikalıların Suriye’de beraber hareket edeceği kimse yok ama Rusların var. Dolayısıyla Türkler olası bir Türk-Rus çatışmasından kaçınmak için şuan Ruslarla işbirliği yapıyor.'' açıklamasında bulundu.