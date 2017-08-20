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ABD'li aktörden gazetecilere ödül teklifi: "Aşı hakkında gerçeği yazana 100 bin dolar vereceğim!"

İnsanlık düşmanı İsrail'i kuduz köpeğe benzetmesiyle dikkatleri üzerine çeken ABD'nin tanınmış aktörlerinden Robert De Niro, tartışmalı çocuk aşılarıyla ilgili "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:20
ABD'li aktörden gazetecilere ödül teklifi: "Aşı hakkında gerçeği yazana 100 bin dolar vereceğim!"

ABD'li ünlü aktör Robert De Niro, tartışmalı çocuk aşıları konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti.

De Niro, Washington'da katıldığı bir panelde, ABD'deki çocuk aşılarının güvenilirliğini sorguladı.

Çocukluk çağında uygulanan ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşılarında civa bazlı koruyucu madde "timerosal" kullanımının otizme neden olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkati çeken Robert De Niro, bu konuda "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

De Niro, oğlu Elliot'ın timerosal içeren KKK aşısı yapıldıktan sonra otizme yakalandığını söyledi. Ünlü aktör bu konuda yalnız değil çünkü daha önceki binlerce aile bu vb aşıları olduktan sonra çocuklarının öldüğünü, engelli hale geliğini ve otizme yakalandıını bildirmişti.

Aşılar ile ilgili korkunç gerçekler

Ünlü aktör, bazı aşılama türlerinin çocuklarda otizme yol açtığını dile getiren Andrew Wakefield'ın yönetmenliğini üstlendiği "Vaxxed" adlı belgesele de destek vermişti.

Ancak belgesel "aşı karşıtı olmakla" eleştirilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından De Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film, Festivali'ndeki belgeselin gösterimi iptal edilmişti.

Gizli örgütlerin domuz gribi ve aşı oyunu

İSRAİL'İ KUDUZ KÖPEĞE BENZETMİŞTİ

Filistin'e yaptığı terör saldırılarından dolayı İsrail'i kuduz bir köpeğe benzeten ABD'li ünlü oyuncu Robert De Niro, "Yaptıklarından dolayı neden İsrail'i ya da İsraillileri suçluyoruz ki? Kuduz bir köpek tarafından ısırıldığınız zaman kimi suçlarsınız? Köpeği mi, sahibini mi? Kuşkusuz sahibini. Bu yüzden bütün suç Amerika'nın. İsrail gibi bir ülkeyi desteklediği için." demişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 20:20
  1. Robert De Niro
  2. çocuk aşıları
  3. aşı gerçekleri
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