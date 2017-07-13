Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’de bir daha darbelerin olmayacağını söyleyerek, “Bir söz var, ‘bir musibet bin nasihatten evladır’ diye. Çok dersler aldığımız bir geceydi. O gece ortaya çıkan tablo, milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamlığı kabili, halkımızın demokrasiyi özümsemiş olduğunun ispatı darbelerin önünü kapattı. Bir daha Türkiye’de darbe ile karşılaşmayacağız. Öyle eline bildiri alan bir silahlı güç ‘idareye el koydum’ diyemeyecek. Millette milli bir şuur, bütünlük ve kardeşlik hakim oldu” dedi.

“Abdestimi aldım, Meclisi açtım”

O gece ile ilgili yaşananları anlatan Kahraman, “Televizyonu açtım Şehitler Köprümüze tanklar girmiş. Eski darbeleri biliyorum, ‘eyvah’ dedim, hiç beklemediğimiz bir hadise oldu. Abdestimi aldım, ‘Meclisi açacağım’ dedim, geldim ve Meclisi açtım. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Başbakanımız olsun üçlü bir araya gelerek verilmiş bir kararımız yok. Her birimiz derhal harekete geçtik. Zira kaptanlar gemilerini terk etmezler. Fareler terk ederler. Bu millette fare yok. Bu millet şuurlu, mazisine, geçmişine sahip, damarında asil kan olan bir millet. Bizde Meclis Salı, Çarşamba, Perşembe günleri çalışma yapar. Diğer günler milletvekilleri bölgelerindedir. Tatil olmasına rağmen 107 milletvekili Mecliste buluştu. 3 partiden milletvekilleri geldiler. Ben Başkanlık Divanına üç katip diye üç partinin grup başkanvekillerini davet ettim. Parti diye bir hadise yok, ay yıldız var dedik. Gerçekten de öyledir. Parmaklar ayrı ayrı olabilir ama bir birlikte birleşirler. Zamanı geldiğinde o gördüğünüz kavgalar yoktur, bayrak vardır, vatan vardır, millet vardır, inanç vardır, beraberlik vardır. Bunu sergiledik. O gece zaferin mimarı Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.

Konuşma yaptığı esnada yanına gelen küçük çocuğa ismini soran Kahraman, isminin Ahmet olduğunu söyleyen küçük çocukla kısa süre sohbet etti.