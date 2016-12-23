Abdest aldıktan sonra 'idrar' vesvesesi

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Abdest aldıktan sonra 'idrar geliyor' gibi bir vesveseye kapılanların ne yapması gerekir?

Tuvaletten sonra beş dakika bekledikten veya kırk adım yürüdükten sonra abdestinizi alırsınız. Bundan sonra gelen vesveselere karşı duyarsız kalıp namazınızı kılmalısınız.

Vesveseli iken abdestinizin bozulduğunuz zannetseniz dahi, abdestli sayılırsınız ve namazınıza bir zararı yoktur. Bu şekilde davranmazsanız vesveseden kurtulamaz ve şeytanı sevindirirsiniz.

Allah'ın rızası vesveseye kapılıp sürekli abdest almakta değildir. Bu sebeple şeytanın vesvesesini duymazdan gelmeli ve bir defa abdest alıp namazınızı kılmalısınız. Vesveseye karşı ne kadar duyarsız kalırsanız vesveseden o kadar çabuk kurtulursunuz.

Kaynak: Sorularla İslamiyet