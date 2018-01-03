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Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması

Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, İran'daki protestolarla ilgili herkesin şiddetten kaçınması çağrısında bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:47
Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması

Federica Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada, ''Avrupa Birliği, İran'da süren gösterileri, şiddet olaylarının artmasını ve can kayıplarını yakından izliyor'' dedi.

Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün her ülke için temel haklar olduğunu ve İran'ın da istisna olmadığını vurgulayan Mogherini, son günlerde İran yetkilileri ile iletişimde olduklarını söyledi ve ekledi:

İlişkimizin kökeninde olan açıklık ve saygı ruhuyla, herkesin şiddetin önüne geçmesini ve ifade özgürlüğünü garanti altına almasını bekliyoruz. Avrupa Birliği, İran'daki durumu izlemeye devam edecektir.

Haber7

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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