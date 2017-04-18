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AB'den Türkiye'ye referandum çağrısı!

Avrupa Komisyonu, Türkiye’de yapılan referanduma ilişkin sonuçları şeffafsoruşturma çağrısı yaptı.

AB'den Türkiye'ye referandum çağrısı!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:51

Avrupa Komisyonu Türkiye’ye, seçim usulsüzlüğü iddiaları hakkında şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

AGİT TEMSİLCİLERİ YSK'YA GİTTİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) temsilcileri sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta, ziyaretin nezaket ziyareti olduğu söyledi.

AGİT temsilcilerinde oluşan bir heyet sabah saatlerinde YSK'ya geldi.YSK Başkanı Sadi Güven'le yaklaşık bir buçuk saat görüşen heyet,görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. YSK'ya yapılan ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu belirten AGİT Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Zuluete, "Öncelikle final raporumuz 8 hafta sonra yayımlanacak. Bugün buraya gerçekleştirdiğimiz nezaket ziyaretiydi. Raporumuzun bir kopyasını Yüksek Seçim Kurulu ile paylaştık ve bu süreçte bize sağladıkları destek ve işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık" dedi.

 
EtiketlerabReferandum
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:51
HABER YORUMLARI
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Alacalı Melikşah

Aşağılıkkahpe çocukları. Üçkağıtçılık ve dalavere konusunda Avrupalılar chp den farklı değil. Agit heyeti güya bizim referandumuadil bulmamış. Çokta umurumda idi. Mısırda darbeden sonraseçim yapıldı ve bu seçimde sisiyemuhalif olanlar terörist ilan edilerekpartileri kapatıldı sonuçtaseçimi %90 oranla sisi kazandı. Agit gözlemcileri çok demokratik bir seçim oldu diye rapor verdiler.

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