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AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi yapın ya da...

AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri, AB'nin Türkiye'ye ödemeyi planladığı 4.30 milyar euro'yu ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:50
AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi yapın ya da...

Almanya'da yayımlanan Bild gazetesine konuşan AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 2020 yılına kadar Türkiye'ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.

Bild'e konuşan Oettinger, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 2014 ila 2020 yılları arasında ödemeyi planladığı 4.30 milyar euroyu ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

Oettinger, Türkiye'deki siyasi gelişmeler nedeniyle bu paranın ödeneceğini düşünmediğini ifade etti. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:50
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