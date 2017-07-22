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AB'den Türkiye-Almanya krizine ilişkin küstah açıklama!

Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krize dair bir açıklama yaptı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:26
AB'den Türkiye-Almanya krizine ilişkin küstah açıklama!

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krize AB’den destek geldi. Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Almanya’nın Türkiye’ye karşı tutumunun anlaşılır" olduğunu ileri sürdü.

KÜSTAH AÇIKLAMALAR!

Die Welt’e konuşan Hahn, "Hepimizin Türkiye’ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye’nin buna değer vermediği görünüyor" dedi.

Türkiye’nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini öne sürdü. Büyükada'daki toplantıda basılan ajanların tutuklanması, gazeteci, akademisyen, hakim, kamu görevlileri ve muhalif olanlara yönelik "şüpheli suçlamaların" kabul edilemez olduğunu savunan Avusturyalı komiser Hahn, "Öteleme zamanı bitti" dedi.

Almanya, sözde insan hakları savunucusu Alman vatandaşı Peter Steudtner’in teröre destek verme suçlamasıyla tutuklanması üzerine, perşembe günü Türkiye’ye yönelik "sabır politikasının" sona erdiğini açıklamış, başta seyahat uyarısı olmak üzere, AB yardımları, gümrük birliğinin genişletilmesi ve yatırım teşvikleri gibi konularda bir dizi önlem açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:26
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