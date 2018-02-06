AB'den Türkiye açıklaması: Varna'da...
Avrupa Birliği'nden Türkiye ile AB zirvesi 26 Mart'ta Varna'da yapılacağı açıklaması geldi.06 Şubat 2018 Salı 21:08
Türkiye-AB Zirvesi 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.
ZİRVEYE TÜRKİYE ADINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK
AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart’ta Varna’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.
YORUM YAZ