AB'den Türkiye açıklaması: Varna'da...

Türkiye-AB Zirvesi 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

ZİRVEYE TÜRKİYE ADINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart’ta Varna’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.