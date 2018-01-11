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AB'den Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Nükleer anlaşmayı iptal etmek istediğini birçok kez ilan eden ABD Başkanı Trump'a karşı bugün AB, İngiltere, Almanya, Fransa ve İran bir araya geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:02
AB'den Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian anlaşmanın bir alternatifinin olmadığını söyledi, AB temsilcisi Mogherini de Trump'ı topa tuttu.

Dünya İran ile P5+1 ülkeleri arasında üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmanın akıbetini merak ederken, bugün Avrupa'da gerçekleşen zirveden ABD'ye karşı mutabakat çıktı.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya ve İran temsilcilerini bir araya getiren toplantıdan sonra konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, nükleer anlaşmanın bir alternatifi olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı topa tutan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, "Anlaşma başarılı çünkü İran'ın programını kontrol edebiliyoruz. Uluslararası toplumun bu konuda birlik olması gerekli" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de İran’ın 2015’teki anlaşmanın faydalarını görmeye hakkı olduğunu söyledi. Nükleer dışı konularda Tahran’la yeni bir diyalog kanalı açacaklarını duyuran Gabriel, nükleer silah konusunda Kuzey Kore sorun çıkartırken İran’la anlaşmayı sürdürmenin hayati önemde olduğunu ifade etti.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Ancak ABD dışında anlaşmaya itiraz eden taraf ülke yok.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:02
  1. İran
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Sigmar Gabriel
  5. İngiltere
  6. Çin
  7. Fransa
  8. Rusya
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