AB'den saldırı ile ilgili ilk açıklama

Mogherini Twitter mesajında, '2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz yaşamını yitirenlerle ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Eklenme: 01 Ocak 2017, 08:42
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