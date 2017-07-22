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AB'den Mescid-i Aksa ikiyüzlülüğü! Öldürülen Filistinlileri kınadı

AB, İsrail'den Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygı göstermesini ve bölgede statükoyu korumasını istedi. İkiyüzlü AB, İsrail işgalci güçlerinin 3 Filistin vatandaşını öldürdüğü olayın kapsamlı şeklide incelenmesi gerektiği belirtirken, Batı Şeria'da 3 İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı da kınandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:39
AB'den Mescid-i Aksa ikiyüzlülüğü! Öldürülen Filistinlileri kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, İsrail'e bölgede herkesin güvenliğini sağlamak için çözüm arayışına girmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Ürdün'ün Mescid-i Aksa'da statükoyu korumak için girişimde bulunması talep edildi.

3 ŞEHİT İÇİN İNCELEME, ÖLEN 3 İSRAİLLİ İÇİN KINAMA

Açıklamada, Kudüs ile Batı Şeria ve etrafındaki son gelişmelerin bölgede gerginliği daha da arttırma riski taşıdığı vurgulanarak, İsrail güvenlik güçlerinin 3 Filistin vatandaşını öldürdüğü olayın kapsamlı şeklide incelenmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Batı Şeria'da 3 İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan saldırı da kınandı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Tüm siyasi, dini ve toplum liderlerinin sorumlu şekilde davranmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, bölgede gerginliği daha da arttıracak adım ve açıklamalardan kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin yönetimi ile İsrail arasında devamlı iş birliğinin hayati öneme sahip olduğu ancak bu şekilde şiddetin tırmanması ve hayat kaybının engellenebileceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:39
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  • ALPARSLANALPARSLAN32 dk önce
    Abd için tam bir şerefsizlik örneği.. diğer şerefsizliklerine ilave. ne bekliyorduk ki zaten itin iti ısırmasını mı? Köpek hayvanı alınmasın.
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