AB'den Mescid-i Aksa ikiyüzlülüğü! Öldürülen Filistinlileri kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, İsrail'e bölgede herkesin güvenliğini sağlamak için çözüm arayışına girmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Ürdün'ün Mescid-i Aksa'da statükoyu korumak için girişimde bulunması talep edildi.

3 ŞEHİT İÇİN İNCELEME, ÖLEN 3 İSRAİLLİ İÇİN KINAMA

Açıklamada, Kudüs ile Batı Şeria ve etrafındaki son gelişmelerin bölgede gerginliği daha da arttırma riski taşıdığı vurgulanarak, İsrail güvenlik güçlerinin 3 Filistin vatandaşını öldürdüğü olayın kapsamlı şeklide incelenmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Batı Şeria'da 3 İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan saldırı da kınandı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Tüm siyasi, dini ve toplum liderlerinin sorumlu şekilde davranmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, bölgede gerginliği daha da arttıracak adım ve açıklamalardan kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin yönetimi ile İsrail arasında devamlı iş birliğinin hayati öneme sahip olduğu ancak bu şekilde şiddetin tırmanması ve hayat kaybının engellenebileceği ifade edildi.