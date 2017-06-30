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AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini çıkarma' şartı!

Kıbrıs görüşmelerinde çözümün bulunmasında her zaman koşullar üreten AB, başarı için bir ön koşul daha ortaya attı.

30 Haziran 2017 Cuma 04:10
AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini çıkarma' şartı!
Rum ajansı CNA'nın haberine göre, AB vatandaşlarının güvenliğinin ve Kıbrıs sorunun çözümünün sadece AB tarafından garantiye alınması gerektiğini söyleyen Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Gianni Pittella, başarı için gerekli olan önkoşulun “yabancı askerlere ihtiyaç olmayacak, Kıbrıs’ın ve vatandaşlarının güvenliği ve bağımsızlığının sağlanması için üçüncü ülkelere ihtiyaç duyulmayacak bir çözüm bulunması” olduğunu vurguladı.
 
KIBRIS İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI
 
Özellikle, Güvenlik ve Garantiler başlıklarının tartışılacağı Kıbrısla ilgili konferansın yarın Crans-Montana’da başlayacak olması fırsatıyla Gianni Pittella, grubunun, “Kıbrıs için, Avrupa hukuku ve ilkelerine, AB müktesebatına, tüm Kıbrıslıların insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olan, istikrarlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına” bağımlılığını bir kez daha yinelediğini açıkladı.
 
AVRUPAİ KIBRIS İHTİYACI
 
Gianni Pittella konuşmasında, “Sosyal Demokratlar Grubu bir Avrupai Kıbrıs ihtiyacı konusunda ısrar etmeye devam ediyor ve yabancı askerlere ihtiyaç duyulmayan ve tüm Kıbrıslıların güvenlik ve bağımsızlığını garanti altına alan, yeniden birleşme müzakerelerinin başarılı olmasını bekliyor.Avrupa Birliği tüm Kıbrıslılar için en iyi garantidir ve bu tür bir anlaşmanın uygulanmasını gözetleyebilir” dedi.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 04:10
  1. AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini çıkarma' şartı
  2. AB
  3. KIBRIS
  4. Kıbrıs görüşmeleri
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