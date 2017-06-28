Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini çıkarma' şartı!

Kıbrıs görüşmelerinde çözümün bulunmasında her zaman koşullar üreten AB, başarı için bir ön koşul daha ortaya attı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 22:14
AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini çıkarma' şartı!

"KIBRIS'TA YABANCI ASKERLERE İHTİYAÇ YOK"

Rum ajansı CNA'nın haberine göre, AB vatandaşlarının güvenliğinin ve Kıbrıs sorunun çözümünün sadece AB tarafından garantiye alınması gerektiğini söyleyen Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Gianni Pittella, başarı için gerekli olan önkoşulun “yabancı askerlere ihtiyaç olmayacak, Kıbrıs’ın ve vatandaşlarının güvenliği ve bağımsızlığının sağlanması için üçüncü ülkelere ihtiyaç duyulmayacak bir çözüm bulunması” olduğunu vurguladı.

KIBRIS İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI

Özellikle, Güvenlik ve Garantiler başlıklarının tartışılacağı Kıbrısla ilgili konferansın yarın Crans-Montana’da başlayacak olması fırsatıyla Gianni Pittella, grubunun, “Kıbrıs için, Avrupa hukuku ve ilkelerine, AB müktesebatına, tüm Kıbrıslıların insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olan, istikrarlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına” bağımlılığını bir kez daha yinelediğini açıkladı.

AVRUPAİ KIBRIS İHTİYACI

Gianni Pittella konuşmasında, “Sosyal Demokratlar Grubu bir Avrupai Kıbrıs ihtiyacı konusunda ısrar etmeye devam ediyor ve yabancı askerlere ihtiyaç duyulmayan ve tüm Kıbrıslıların güvenlik ve bağımsızlığını garanti altına alan, yeniden birleşme müzakerelerinin başarılı olmasını bekliyor.Avrupa Birliği tüm Kıbrıslılar için en iyi garantidir ve bu tür bir anlaşmanın uygulanmasını gözetleyebilir” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 22:14
  1. AB'nin hedefi Türk askerinden temizlenmiş Kıbrıs
  2. Kıbrıs
  3. ab
  4. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oda Tv övdü... Sapkın başbakandan İslam'a ve Türkiye'ye çoraplı hakaret!
    1. Oda Tv övdü... Sapkın başbakandan..
    2. AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini..
    3. Gazprom Türkiye'den çekiliyor mu?..
    4. Türkiye vurdu, teröristbaşı Salih..
    5. HDP'li Ahmet Türk şaşırtmadı! O da..
    6. Erdoğan çağırdı, komşusunu alan geldi!
    7. 111 hasta ölme hakkını kullandı
    8. Siyonist işgalciler tarım arazilerini..
    9. Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye..
    10. Kritik görüşmenin ardından ABD'den..
    11. Bakan Tüfenkci: Yol yapıyoruz,..
    12. ABD'den PYD açıklaması
    13. Ahmet Davutoğlu'nun acı günü
    14. Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki
    15. Dünya devinden flaş Türkiye kararı!
    16. Rusya'dan sert cevap: Misilleme yaparız!
    17. Eşinin ölümünü kaydetti! Kızının..
    18. Maduro duyurdu, Venezuella'da darbe..
    19. CHP'nin kirli planı deşifre oldu!
    20. Türkiye Yemen için harekete geçiyor...
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…