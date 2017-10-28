AB'den Katalonya kararına destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." dedi.

TÜRKİYE, ABD, FRANSA VE ALMANYA'DAN İSPANYA'YA DESTEK AÇIKLAMASI

ABD'den yapılan açıklamada ise, Katalonya'nın İspanya'nın bir parçası olduğu ve Washington'un İspanyol hükümetinin aldığı tedbirleri desteklediği belirtildi.

Almanya ve Fransa'dan da 'İspanya'nın yanındayız' mesajı geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı'na 'tam destek' verdiklerini söylerken Almanya, Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadığını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konu ile ilgili, "İspanya'nın toprak bütünlüğünden yanayız" ifadesini kullandı.

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