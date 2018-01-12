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AB'den İran açıklaması

Avrupa Birliği dışilişkiler yüksek temsilcisi Federica Mogherini Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile biraraya geldi.

12 Ocak 2018 Cuma 16:41
AB'den İran açıklaması

Mogherini İran nükleer anlaşmasına güçlü desteğini yineledi. Euronews'in aktardığına göre görüşmeye Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları da katıldı. Fransa dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian başka alternatif olmadığını bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin de anlaşmayı desteklemesi gerektiğini söyledi:

"Bu anlaşma çok önemli ve başka alternatif bulunmuyor. Tüm tarafların anlaşmaya uyması büyük önem taşıyor. Amerikalı müttefiklerimizin de bunu yapması oldukça önemli."

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Tahran yönemi ise tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu belirtti. İngiltere dışişleri bakanı Boris Johnson bölgede istikrarın önemine vurgu yaptı:

"Bütün bunların yanı sıra İran'ın Yemen krizini çözmek, Suriye'deki durumu iyileştirmek ve bölgede birçok sorunun giderilmesi için neler yapabileceğine bakılmalı."

İran dışişleri bakanının Belçika'ya gerçekleştirdiği ziyaret Brüksel'de Avrupa kurumları önünde protesto edildi. Görüşmede birçok kişinin ölümüne sebep olan ve İran'ın dört tarafına yayılan eylemler ele alınmadı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:41
  1. Yemen
  2. İran
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