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AB'den güvenlik adımı

Avrupa Birliği (AB), radikalleşme ve siber tehditlerle mücadele için hızlı tedbir alma konusunda anlaşmaya vardı.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:10
AB'den güvenlik adımı

Avrupa Birliği (AB), radikalleşme ve siber tehditlerle mücadele için hızlı tedbir alma konusunda anlaşmaya vardı.

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin "Güvenlik Birliği" oluşturma alanında kaydettiği gelişmeler hakkında 8. raporun yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa genelinde yakın dönemde düzenlenen terör saldırılarının, AB düzeyinde adım atılması gerektiğini tekrar gösterdiği belirtildi.

AB'nin radikalleşme, terör, suç, siber tehditler ve bunların finansmanı konularında mücadeleyi artırması, bu çerçevede üye ülkeler arasında bilgi sistemleri kurulması hususunda adım atılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB'nin siber saldırılara ortak cevap vermesini sağlayacak ve AB güvenlik veri tabanlarının üye ülkeler tarafından ortak kullanımını kolaylaştıracak yeni öneriler sunduklarını belirtti. Timmermans, "AB güvenlik sınamaları ve terör tehditlerine karşı birlikte cevap vermeli. Vatandaşlarımızı korumak için AB düzeyinde yeni adımlar var olan çalışmalarımızı desteklemeli." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun sanal ortamda teröristlerin dijital iletişim ve radikal içerik paylaşımına ilişkin ek önlemler alacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Radikalleşmeye karşı Yüksek Düzeyli Uzman Grubu kurulacağı bildirildi.

Siber saldırılar

Açıklamada, siber saldırılarla mücadele bağlamında da AB Komisyonunun siber güvenlik alanında bulunan eksikliklerini hızlı bir şekilde kapatmak için çalışma yapacağı, 14 üye ülkeye ulusal bilgisayar ağlarını güçlendirmek için 10,8 milyon avro destek verileceği kaydedildi.

Suça ilişkin bilgi erişiminin artırılması için de üye ülkeler arasında elektronik delil paylaşımının yasal çerçeveyle etkin hale getirilmesi gerektiği de belirtildi.

Dijital merkez

AB üye ülkelerinin sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini artırmak için eu-LISA adlı sistemin dijital merkeze dönüştürülmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, bu bağlamda üye ülkeler arasında özellikle AB üyesi olmayan kişilerin sabıka kayıtlarının paylaşımının kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamaya göre, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, "Sınır korumalarımız ve göç yetkililerimizin işlerini yapabilmeleri için doğru zamanda, doğru bilgiye ihtiyaçları var. Vatandaşlarımızın güvenliği bu bilginin erişilebilirliği ve niteliğine bağlı. Daha fazla yetki verilmesi durumunda, eu-LISA, AB'nin dijital mükemmeliyet merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:10
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