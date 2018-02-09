AB'den flaş Karabağ açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Dağlık Karabağ sorunu uluslararası yasalar çerçevesinde çözülmelidir." dedi.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Azerbaycan Ortaklık Konseyi toplantısına katılan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Mogherini, ortak basın toplantısı düzenledi.

Mogherini, geçen yıllarda Bakü yönetimi ile AB arasında kapsamlı bir anlaşma imzalamak adına önemli görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, söz konusu anlaşmanın yakın zamanda imzalanmasını umut ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın AB için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Mogherini, Birliğin Azerbaycan'ın ticaret sıralamasında lider konumda olduğuna işaret etti.

Mogherini, Güney Gaz Koridoru'nun Azerbaycan ile enerji alanındaki ilişkilerine önemli bir örnek olduğunu belirterek, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı"nın da Avrupa ile Orta Asya ülkeleri arasında ulaşım alanında önemli bir aşama olduğunun altını çizdi.

AB ile Azerbaycan arasındaki Havacılık Anlaşması'nın önemine değinen Mogherini, böylelikle Azerbaycan ile Avrupa arasında daha çok insanın seyahat edeceğini ifade etti.

Mogherini, ayrıca, "Dağlık Karabağ sorunu uluslararası yasalar çerçevesinde çözülmelidir." çağrısında bulundu.

"TANAP'IN BU YIL AÇILACAĞINA İNANIYORUM"

Memmedyarov da AB ile Azerbaycan arasında imzalanacak Havacılık Anlaşması'nın ülkesinde turizmin gelişmesine ivme kazandıracağını söyledi.

Birlik ile Bakü arasında enerji ve ulaşım alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine inandığını belirten Memmedyarov, Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi'nin 4'üncü toplantısının 15 Şubat'ta Bakü'de gerçekleşeceğini ifade etti.

Memmedyarov, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) bu yıl açılacağına inanıyorum. Azerbaycan ve AB bölgesel güvenlik meseleleri ile ilgili görüşlerini sürekli olarak paylaşıyor ve fikir alışverişinin sadece Azerbaycan için değil aynı zamanda Avrupa için de faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.