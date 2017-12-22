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AB’den “Bitcoin” uyarısı: “Bitcoin, gerçek bir para birimi değil”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin’in gerçek bir para birimi olmadığına dikkati çekti.

22 Aralık 2017 Cuma 12:10
AB’den “Bitcoin” uyarısı: “Bitcoin, gerçek bir para birimi değil”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin’in gerçek bir para birimi olmadığına dikkati çekerek, “Bitcoin ve diğer çeşitli sanal paraların yatırımcı ve tüketiciler açısından ciddi riskleri bulunuyor” dedi.

YAKIN TAKİP

Dombrovskis, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Bitcoin ve sanal paralara ilişkin son hafta yaşanan gelişmelerin dikkatini çektiğini belirterek, “AB Komisyonu, Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor” diye konuştu. Bitcoin ve diğer çeşitli sanal paraların yatırımcı ve tüketiciler açısından ciddi riskleri bulunduğuna dikkati çeken Dombrovskis, “Bunların, ciddi fiyat dalgalanmaları, yatırımların tamamen kaybolması, çeşitli operasyonel ve güvenlik zafiyetleri ile piyasa manipülasyonuna açıklıkları gibi riskleri ve eksiklikleri mevcut” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR DİKKAT

Bitcoin’in değerinin herhangi bir ülke veya kuruluş tarafından belirlenmediğine işaret eden Dombrovskis, “Yatırımcılar, bunların değerinin her an düşebileceğini fark etmeli. Bitcoin, gerçek bir para birimi değil” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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