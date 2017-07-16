AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde "idam isteriz" sloganlarının ardından yaptığı açıklamada, "Biz hukuk devletiyiz İdam, parlementoya gelir. Sonrasında da bana gelirse, ben de bunu onaylarım. Çünkü şehit ailelerinin evlerine gittiğimde, gazilerimizi evlerinde ziyaret ettiğimde görüyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor." demişti.

Erdoğan'ın idam yasasına onay vereceğini bir kez daha belirtmesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine Türkiye ile ilgili bir makale yazdı.

"AB KAPISI KAPANIR"

Juncker "Eğer İdam cezası geri gelirse bu durum Ankara’nın AB üyeliğine girmek için kapıyı kapatması anlamına gelir" dedi.