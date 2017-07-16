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AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile ilgili kaleme aldığı makalede, "Eğer idam gelirse AB kapısı kapanır" dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:38
AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde "idam isteriz" sloganlarının ardından yaptığı açıklamada, "Biz hukuk devletiyiz İdam, parlementoya gelir. Sonrasında da bana gelirse, ben de bunu onaylarım. Çünkü şehit ailelerinin evlerine gittiğimde, gazilerimizi evlerinde ziyaret ettiğimde görüyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor." demişti.

Erdoğan'ın idam yasasına onay vereceğini bir kez daha belirtmesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine Türkiye ile ilgili bir makale yazdı.

"AB KAPISI KAPANIR"

Juncker "Eğer İdam cezası geri gelirse bu durum Ankara’nın AB üyeliğine girmek için kapıyı kapatması anlamına gelir" dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 13:38
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Adil YücelAdil Yücel54 dk önce
    Hikaye okuyor,esas idamgelmezse ab değilde hakkın ve halkın kapısı kapanır. Enönemliside budur.
  • safaynsafayn54 dk önce
    Hala açıkmı sizin pislik kapınız.
  • TuranTuran56 dk önce
    Idamgelsindekapılarıkapatınçoktaumurumuzdadeğilhain köpekler
  • Dermanbey Dermanbey 58 dk önce
    Siz deyilde biz Kapıları kapatıp sizi AB sınırları içine hapsederiz
  • GürkanGürkan1 sa önce
    E zaten kapalı poşt
  • M gorguluM gorgulu1 sa önce
    Sizin kapiniz batsin turkiye olmazsa siz soguktan geberirsiniz
  • CemilCemil1 sa önce
    Seni de... Kapını da..... Kapının arkasındakileri de ........ Al AB'ni kıvır kıvır ......
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