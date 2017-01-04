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AB'den ayrılmaya hazırlanan İngiltere'den süpriz istifa!

AB'den ayrılma sürecine hazırlanan İngiltere'den sürpriz bir istifa haberi geldi. İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers görevinden istifa etti.

AB'den ayrılmaya hazırlanan İngiltere'den süpriz istifa!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 11:45
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İngiltere resmi Brexit müzakerelerine başlamadan önce sürpriz bir istifa kararıyla gündeme geldi. Martın son günlerinde başlayacak olan ayrılma sürecinde önemli bir rol alacağı düşünülen İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers görevinden istifa etti.

2013 yılında göreve gelmişti

Sir Ivan Rogers, İngiltere Eski Başbakanı David Cameron tarafından 2013 yılında görevine getirilmişti. İngiltere'nin AB Büyükelçisi neden istifa ettiğiyle ilgili açıklama yapmadı. Rogers'ın 2017 sonuna kadar görevde kalması planlanıyordu.

 

 
EtiketlerBrexitİngiltereSir Ivan RogersDavid CameronAB
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